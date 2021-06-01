تتواصل الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان الجاري في أسبوعها الثاني بتنظيم منشطيها من أحزاب سياسية وقوائم حرة لتجمعات شعبية ولقاءات جوارية عبر مختلف ولايات الوطن، وفيما يلي برنامج اليوم الثالث عشر لنشاط هذا الموعد الانتخابي.

- تيميمون: تجمع شعبي لرئيس حزب حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بقاعة سينما وسط المدينة على الساعة التاسعة والنصف صباحا (09:30).

- أدرار: تجمع شعبي لرئيس حزب حركة البناء الوطني بدار الثقافة "شيباني محمد" على الساعة الخامسة والنصف مساء (17:30).

- الشلف: تجمع شعبي للأمين العام حزب للتجمع الديمقراطي، الطيب زيتوني، بالقاعة المتعددة الرياضيات الشهيد محمد ناصري على الساعة العاشرة صباحا (10:00). - غليزان: تجمع شعبي للأمين العام حزب للتجمع الديمقراطي بدار الثقافة محمد اسياخم على الساعة الرابعة زوالا (16:00).

- عنابة: تجمع شعبي لرئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) ، فاطمة الزهراء زرواطي، بفندق تامنارت بعاصمة الولاية على الساعة التاسعة والنصف صباحا (09:30). - تبسة: تجمع شعبي لرئيسة تاج بالسينما القديمة ببلدية بجن على الساعة الرابعة زوالا ((16:00.

- باتنة: تجمع شعبي لرئيس حزب الوسيط السياسي، أحمد لعروسي رويبات، بقاعة المركز الثقافي لمدينة باتنة على الساعة العاشرة صباحا (10:00).

- أم البواقي: تجمع شعبي لرئيس حزب الوسيط السياسي بدار الثقافة نوار بوبكر على الساعة الثانية زوالا (14:00).

- الطارف: تجمع شعبي لرئيس حزب جبهة الجزائر، الجديدة جمال بن عبد السلام، بدار الشباب أحمد بتشين بعاصمة الولاية على الساعة العاشرة صباحا (10:00).

- عنابة: تجمع شعبي لرئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، بالمسرح الجهوي عز الدين مجوبي بعاصمة الولاية على الساعة الخامسة مساء (17:00).

- باتنة: تجمع شعبي لرئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، بالمركز الثقافي لمدينة نقاوس على الساعة العاشرة صباحا (10:00).

- قسنطينة: تجمع نسوي ينشطه رئيس المجلس الشوري لحزب جبهة العدالة و التنمية، بالمسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني بعاصمة الولاية على الساعة العاشرة صباحا (10:00).

- المدية: تجمع شعبي لرئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، بقاعة طحطوح على الساعة التاسعة ونصف صباحا (09:30).

- البليدة : تجمع شعبي لرئيس الهيئة المكلفة بتسيير شؤون حزب طلائع الحريات، رضا بن ونان، بدار الثقافة بونعامة جيلالي على الساعة العاشرة صباحا (10:00).

- الجلفة : تجمع شعبي لرئيس حزب الكرامة، محمد الداوي، بدار الثقافة ابن رشد على الساعة الثانية زوالا (14:00).

- غليزان : تجمع شعبي للأمين العام لجبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، بقاعة السينما لمدينة واد أرهيو على العاشرة ونصف صباحا (10:30).

- تيسمسيلت : تجمع شعبي لرئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، بدار الثقافة على الساعة الثالثة زوالا (15:00).

- خنشلة: تجمع شعبي لرئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، بقاعة السينماتيك بعاصمة الولاية على الساعة العاشرة صباحا (10:00).

- سطيف: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة النضال الوطني، عبد الله حداد، بالمجمع الثقافي جيلالي مبارك بمدينة العلمة على الساعة الثانية زوالا (14:00).

- سوق أهراس: تجمع شعبي لرئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، بقاعة المحاضرات ميلود طاهري على الساعة الثالثة زوالا (15:00).

- بسكرة: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبوالفضل بعجي، بقاعة العقيد شعباني بمتحف المجاهد بعاصمة الولاية على الساعة الخامسة مساء (17:00).