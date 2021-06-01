أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، بتساقط أمطار غزيرة تتخللها رعود على عدة ولايات بغرب ووسط وشرق البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة باللون الأصفر أن أمطارا غزيرة تتخللها رعود ستميز اليوم الطقس بولايات الأغواط، أم البواقي، البليدة، تبسة، تيارت، الجزائر العاصمة، الجلفة، سعيدة، المدية، البيض، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة وعين الدفلى.

وأضاف ذات المصدر أن كمية الأمطار المتوقعة طوال صلاحية هذه النشرية التي تمتد من الساعة السادسة من مساء اليوم إلى غاية الساعة منتصف الليل ستتراوح ما بين 15 و20 ملم محليا.