Le Pérou a réévalué lundi 31 mai, sur les recommandations d'experts, le nombre de personnes mortes du Covid, passant de 69.000 à 180.000. Avec 5484 décès par million d'habitants, il est désormais le pays au monde avec le plus grand nombre de décès par million d'habitants, selon le classement établi par l'AFP sur la base de chiffres officiels.

Jusque-là, la Hongrie était le pays le plus touché en proportion de sa population, avec 3077 décès par million d'habitants, selon le décompte de l'AFP.

Les membres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont adopté une résolution sur le renforcement de l'organisation, après une semaine de débats.

Principal enjeu de la réunion, la réforme de l'agence et de sa capacité à coordonner la réponse aux crises sanitaires mondiales et prévenir de futures épidémies a dominé les débats, alors que l'OMS et la communauté internationale ont été incapables de prévenir la pandémie de Covid-19.