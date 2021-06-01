أفادت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر أن شركتي "بي.بي" البريطانية و"إيني" الإيطالية تجريان محادثات حول مستقبل أصولهما بقطاع النفط والغاز في الجزائر.

وأوضحت المصادر، للوكالة، التي طلبت عدم نشر أسمائها، أن "بي.بي" و"إيني" في مرحلة مبكرة من محادثات تهدف لاستحواذ المجموعة الإيطالية على أصول "بي.بي" في الجزائر.

وأفاد أحد المصادر بأن الجانبين يدرسان بيعا مباشرا وأيضا خيارا لأن تحصل شركة "بي.بي" على حصص في أصول لـ"إيني" حول العالم، ربما يكون من بينها مشروعها الرائد لتطوير الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق.

وأشارت المصادر إلى أن الشركتين تدرسان أيضا فكرة إنشاء مشروع مشترك في الجزائر، على غرار النموذج الأنغولي.

ومن شأن الاتفاق أن يساعد "بي.بي" في التخلص من أصولها في الجزائر بعد فشلها منذ عام 2019 في بيع حصتها البالغة 45.89 بالمائة في مصنع عين أميناس للغاز الطبيعي.