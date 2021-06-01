أكد بعجي أبو الفضل، الأمين العام للأفلان، مساء اليوم من مدينة الشريعة في تبسة، أن الأفلان سيبقى في الريادة بعدما تخلص من البزنسة والبيع والشراء في لجان الترشيحات التي أحترمت خيارات القواعد المحلية للقسمات والمحافظات، بدليل تقدم 3000 ألاف مترشح ومترشحة بينهم 1300 شاب أختر منهم 600 مترشح، منهم 8 نواب سابقين فقط.

وفي معرض خطابه، أطلق بعجي وعيدا للمناضلين الذي ترشحوا أحرارا او في قوائم حزبية أخرى بمقصلة الإقصاء من صفوف الحزب نهائيا، واصفا إياهم بالمرتدين ولا مكان لهم داخل صفوف العتيد وسيطبق القانون الداخلي والأساسي في حقهم دون تراجع وهي الدوافع، بحسبه التي أعطت لبعض الأطراف التي تريد تبدد الأفلان صفعة قوية برجوع الحزب وحضوره في كل الدوائر الأنتخابية بما فيها الجالية الجزائرية في الخارج

وكان بعجي قد عقد لقاء جواريا أمام مقر مديرية الحملة الانتخابية في الشريعة، واصفا المدينة بعاصمة السياسة في الولاية بالنظر لتاريخ النضال السياسي لكوادر الأفلان بالمنطقة.

وأفاد المسؤول الحزبي، أن لجان الترشيحات بالنسبة للولاية رقم 12 أخذت بعين الاعتبار التركيبة الإجتماعية لكل عروش المنطقة في أختيار القائمة، ووضعت الثقة في 10 فرسان للتنافس مع بقية التشكيلات والقوائم الحرة على 7 مقاعد.