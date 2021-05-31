هو مفاجأة قائمة الناخب الوطني جمال بلماضي المعلن عليها، السبت الماضي، تحسبا للمباريات الودية لشهر جوان. عبد الرحمان مجدال، صاحب 23 عاما، هو الحارس الثاني لنادي أولمبي المدية الناشط في البطولة المحترفة الأولى، لكن كيف استطاع هذا اللاعب الشاب لفت انتباه المدرب الوطني للمحليين، عبد المجيد بوقرة ؟

ولد عبد الرحمان بتاريخ 1 حويلية 1998 بمدينة تغنيف في ولاية معسكر، وهناك تدرج مع فريق المدينة حتى سن 17 عاما، قبل أن يلتحق بجمعية وهران صيف 2015.

لعب مجدال موسمين مع الجمعية الوهرانية ليعود مرة أخرى لولاية معسكر، لكن هذه المرة بألوان غالي شباب معسكر الذي كان ينشط في بطولة الدرجة الثانية، وفي موسمه الثاني مع الغالي طلبت إدارة أولمبي المدية خدماته.

ببلوغه سن 21 عاما أمضى مجدال في صفوف الأولمبي ولعب دورا في فوز فريقه بالبطولة والصعود إلى البطولة المحترفة الأولى.

خلال الموسم الجاري تمكن الحارس الشاب من فرض نفسه في الفريق، ومنذ شهر فيفري الماضي صار الحارس رقم واحد، ما ساعد بشكل أو بآخر في احتلال الأولمبي المرتبة السابعة في البطولة.

ويبدوا أن الناخب الوطني جمال بلماضي يطمح في تشبيب حراسة المرمى وتجديد الدماء، خصوصا وأن الحراس الثلاثة للمنتخب، الرايس مبولحي، عز الدين دوخة، والكسندر أوكيجا، قد فاق سنهم الثلاثين عاما.