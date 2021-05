Le président de la confédération des industriels et producteurs algériens, abdelouahab Ziani, considère que la politique doit accompagner l’économie, et qui faut qu’il y ait plus de cohésion pour développer l’industrie et soutenir l’exportation.

« Nous organisations aspirent a organiser un marché de libre échange, et les pays qui nous entourent pourraient constituer une opportunité de développer et renforcer notre économie et la production nationale ce qui pourrait renforcer nos ressources au lieu de laisser prospérer le marché parallèle » a-t-il déclaré, insistant sur le fait qu’une relation de confiance conforterait la position des opérateurs et leur compétitivité.

Mr Ziani assure que ces derniers sont prêts a relever le défi et atteindre les 5 milliards de dollars et même plus à condition que l’Etat accompagne les opérateurs et établisse des zones sous douane et des espaces de libre échange. « Notre organisation s’inscrit dans une dynamique de partenariat comme en témoignent nos projets au Mali, en Mauritanie, en Libye et bientôt au Niger et au Nigeria, car notre objectif aujourd’hui est de dynamiser les entreprises nationales surtout au vu des obstacles auxquels nous avons du faire face avec la pandémie de coronavirus ». Le président de la CIPA a également abordé les mécanismes nécessaires au soutien du partenariat Algéro-Libyen comme la mise en place d’agences bancaires à la frontière, l’établissement d’une liaison entre la Banque d’Algérie et la Banque Centrale Libyenne pour éviter les intermédiaires, ainsi que des lignes aériennes entre Alger et Tripoli.