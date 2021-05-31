عقد المدير الرياضي لشباب بلوزداد، حسين ياحي، اليوم الإثنين، ندوة صحفية تحدث فيها عن مختلف المواضيع المتعلقة بالنادي العاصمي.

وأكد ياحي أن إقصاء النادي من رابطة الأبطال كان مرا، ولم يتجرعه الفريق إلى حد الآن، مضيفا أن الجميع يتحمل المسؤولية.

وأضاف الدولي السابق "استفدنا كثيرا من مشاركتنا في رابطة الأبطال وهدفنا هو المشاركة كل موسم لنكتسب الخبرة، ولما لا التتويج بها خلال المواسم المقبلة".

في موضوع آخر، نفى ياحي كل مايروج له عن التدخل في صلاحياته، مؤكدا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وقال نفس المتحدث "جئت للفريق من أجل خدمته ولو كنت غير قادر لما قبلت المهمة .. البعض يقول أنني طيب، فهل هذا شيء سلبي ؟ هل يعد عائقا لأمارس عملي على أكمل وجه؟ .. مخطئ من يظن أني لا أعرف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق و كل ما يجري في الكرة الجزائرية".

وشدد ياحي بأنه لن يتسامح مع الانضباط معتبرا مصلحة الفريق فوق الجميع، وأضاف "من لا يستطيع أن يشرف ألوان شباب بلوزداد ما عليه إلا المغادرة".

وحول قضية اللاعب أمير سعيود، قال ياحي "يجب أن يعلم أنصارنا أن الإدارة لن تفرط في اللاعب، وملف سعيود يتم التكفل به كما ينبغي وهو يعلم هذا، ونتمنى بقاؤه لأطول مدة معنا".

فيما يخص المنافسة على اللقب، أكد ياحي أن البطولة لم تنته قائلا "مخطئ من يظن أن الشباب لن يدافع عن حظوظه".