كشفت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، اليوم الاثنين، عن قبول 210 ملف للتعويض بما يفوق 29 مليار سنتيم.

وأوضحت الوكالة، في بيان لها، أنه تم دراسة 500 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك، مشيرا إلى تأجيل 285 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستهم وتقديم المرافقة اللازمة لهم من طرف ANADE عن طريق إعادة جدولة ديونهم ومنحهم مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطهم عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسوية وضعية ملفين نهائيا من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة، مع إعادة 3 ملفات إلى البنوك لعدم إستيفائهم شروط التعويض.

وأشارت الوكالة، إلى أنه تم دراسة 3515 ملفا خاصا بالمؤسسات المصغرة المتعثرة.