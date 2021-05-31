تتوجه السلطات الإسبانية للاستغناء عن العمال الموسميين المغاربة في المجال الزراعي، واستبدالهم بعمالة من الهندوراس، في ظل تصاعد التوتر بين مدريد والرباط على خلفية أحداث سبتة الأخيرة، حسبما اكدته مصادر إعلامية إسبانية.

وقالت الجريدة الإلكترونية الإسبانية "فوزبوبولي" في مقال نشر اليوم الاثنين، تحت عنوان "إسبانيا تبحث عن عمال مؤقتين في هندوراس وسط تصاعد التوتر مع المغرب"، إن "الحكومة الاسبانية قد وقعت اتفاقية مع جمهورية هندوراس لتنظيم وترتيب تدفقات الهجرة بين البلدين، وهو اتفاق وضع خصيصا لاستقدام العمالة الزراعية، ويأتي في خضم تصاعد التوترات الدبلوماسية مع المغرب، المصدر الرئيسي للعمال المؤقتين بالريف الاسباني".

وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق - الذي وافق عليه مجلس الوزراء الإسباني يوم الثلاثاء الماضي - خلال زيارة كاتب الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي لهندوراس, ليساندرو روزاليس بانيجاس, لمدريد يوم الجمعة الماضية.

وتستقبل إسبانيا من المغرب آلاف العمال الموسميين سنويا، معظمهم من النساء، للعمل خاصة في منطقة (هويلفا)، حيث يقومون بجمع الفراولة والفواكه الحمراء.

وتشهد العلاقات المغربية - الإسبانية توترا كبيرا في الآونة الأخيرة، تصاعدت حدتها إثر سماح سلطات المغربية لأكثر من 8.000 مهاجر بالمرور إلى جيب سبتة الإسباني على متن قوارب مطاطية صغيرة وسباحة وحتى سيرا على الأقدام.

وكان من بين المهاجرين عائلات بأكملها مع أطفال صغار ورضع إلى جانب العديد من المراهقين الذين دخلوا بمفردهم, حيث قدر عدد القصر بحوالي 2.000. ووفقا للحكومة الإسبانية, فقد أعيد منذ حينها حوالي 5600 مهاجر.

وقد اتهمت وزيرة الدفاع الإسبانية ، مارغريتا روبليس، المغرب بـ "الاعتداء" و"الابتزاز"، وقالت: "إنه اعتداء على الحدود الإسبانية وحدود الاتحاد الأوروبي، وهذا أمر غير مقبول بموجب القانون الدولي".