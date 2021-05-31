قام أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بولاية تمنراست من خلال دورية عادية تدخل في إطار مكافحة عمليات التهريب بشتى أنواعه، بعملية حجز نوعية ودالك بعد كشفهم لمخبأ معد للتهريب يحتوي على 11 برميل بلاستيكي سعة 200 لتر كانت مملوؤة بمادة البنزين الممتاز وكدا 03 صفائح بلاستيكية سعة 70 لتر مملوؤة بمادة البنزين العادي، كما تمكن أعوان فرقة الجمارك بعد عملية مطاردة من توقيف سيارة رباعية الدفع كانت محملة بصفائح معبأة بالبنزين مكنّت من حجز 3040 لترمن مادة البنزين الممتاز.