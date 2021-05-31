قال رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة إن الحركة مستعدة لمفاوضات عاجلة حول تبادل الأسرى مع الكيان الصهيوني.

ووصل، اليوم الاثنين، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، عباس كامل، مع الوفد المصري إلى غزة، والتقى رئيس حركة "حماس" في القطاع، يحيى السنوار، ووفدا من الحركة.

وأضاف السنوار، خلال كلمة مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، نقلتها وكالة "سبوتنيك"، أننا "واثقون من قدرتنا على انتزاع حقوقنا وسجلوا على لساني رقم 1111، وستذكرون هذا الرقم جيدًا، سجلوا ذلك على مقاومتكم في قطاع غزة".

وشدد على "هناك فرصة حقيقية حاليًا لتحقيق تقدم بملف تبادل الأسرى مع إسرائيل"، مبديًا استعداد حركته للدخول في مفاوضات عاجلة وسريعة لإنجاز ملف التبادل.

وأشار الى أنه "سيتم خلال الأيام القادمة الدعوة للقاءات فلسطينية عميقة وجادة في القاهرة من أجل ترتيب بيتنا الفلسطيني".