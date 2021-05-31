استفادت ولاية تيزي وزو هذه الأيام من برنامج جديد لحفر آبار الماء على حافة وادي سيباو وبالجهة الجنوبية للولاية.

هذا ما كشفه والي ولاية تيزي وزو محمود جامع على هامش زيارة، اليوم الإثنين، تفقد خلالها مشاريع بناء مؤسسات تربوية، ثقافية، رياضية ومؤسسة استشفائية عمومية للصحة الجوارية بعاصمة الولاية تيزي وزو إلى جانب تنقله للوقوف على أشغال تعبيد جزء من الطريق الوطني رقم 12 في جزئه الرابط بين تادمايت و ذراع بن خدة.

حسب الوالي فإن المؤسسات العمومية التي ستوكل لها أشغال حفر هذه الابار ستشرع في عملها خلال الأيام القليلة القادمة.

وطمأن المتحدث بأن مصالح مديرية الري ومؤسسة الجزائرية للمياه بصدد إتخاذ التدابير اللازمة لتمكين سكان ولاية تيزي وزو من الحصول على نصيبها من الماء خلال فصل الصيف وفق برنامج توزيع مسطر لهذا الغرض.