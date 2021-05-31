أكد الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي اليوم في لقاء جواري أمام قسمة جبهة التحرير ببلدية الونزة بتبسة أن حزب جبهة التحرير يتعافى تدريجيا وتخلص من المال الفاسد وسوء الأخلاق في اختيار المرشحين بدليل تواجد 600 مترشح جديد على مستوى الوطن بينهم 8 فقط نواب سابقين.

وقال بعجي في لقاء جواري بمدينة الونزة أن هذه الانتخابات التشريعية كاستحقاق هام هو رسالة واضحة بأن حزب جبهة التحرير هو الحزب الوحيد المتواجد عبر كل ولايات الوطن وخاصة المناطق الحدودية.

وأضاف أن القائمة مختارة بعناية من أجل المحافظة على المكانة الريادية بشعار نتجدد ولا نتبدد وأن الحزب بدأ يتعافى ليس بشكل كلي ولكنه بدأ يتجدد وبوادر ذلك واضحة في التغير والتجديد في السلوك وفي الخطاب وفي المنهج فـ 98 بالمئة من المترشحين ضمن قوائم حزب جبهة التحرير الوطني وجوه جديدة، فأحد علل الحزب كما قال هم الأشخاص الذين أساؤوا له حيث كان يتم اختيار المترشحين بطرق غير أخلاقية ويتم تهميش المناضلين والإطارات والأسماء ذات الشعبية الواسعة، وأبرز في ذات الصدد أنه للحفاظ على التوازنات الاجتماعية تم اختيار أحسن الإطارات من ذوي الشهادات والأخلاق الحسنة ضمن قوائم الحزب للاعتماد على الكفاءات والتنوع الذي يبحث عنه المجتمع احتراما للقاعدة الانتخابية.

وأشار بعجي الى أهمية المناطق الحدودية وعمل جيش الوطني الشعبي في محاربة الجريمة المنظمة ومجابهة كل الأطماع الخارجية التي تحوم حول الجزائر بغرض زعزعة الاستقرار السياسي. واستعرض بعجي تاريخ الحزب ونضاله خلال حرب التحرير وأن شعار برنامج الحزب هو الواقعية والتحدي فالواقعية تقتضي تحليل المشاكل والأزمات تحليلا موضوعيا كما يجب صياغة مشروع مجتمع جديد هو أساس وعنوان حزب جبهة التحرير الوطني.