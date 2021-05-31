أدانت محكمة سيدي امحمد، اليوم الإثنين، الناشطة في الحراك عفاف ميقاري بعام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، حسب ما نقلت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وكانت النيابة العامة قد التمست 3 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري في حق المعنية.

للتذكير، تم اعتقال ميقاري يوم الجمعة 7 ماي 2021 خلال المسيرة الأسبوعية للحراك الشعبي في الجزائر العاصمة ليتم وضعها تحت النظر.

وكانت جلسة محاكمة ميقاري مبرمجة في 17 ماي الحالي قبل أن يتم تأجيلها إلى 24 من نفس الشهر.