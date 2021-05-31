سجلت 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 214 مريضا للشفاء، حسب ما كشفت عنه اليوم الأثنين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 128.913 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 89.839 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.472 حالة.

وحسب نفس المصدر، يتواجد حاليا 19 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف البيان أن 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية و19 ولاية سجلت أقل من 10 حالات، فيما سجلت 10 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.