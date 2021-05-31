تنقل وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، اليوم الإثنين، إلى مستشفى فرانس فانون، إثر حادث سقوط خمسة عمال داخل أحواض تصفية المياه على مستوى محطة التصفية بني مراد بولاية البليدة لتقديم التعازي لعائلات الضحايا والاطمئنان على صحة العمال الموجودين في العناية المركزة، حسب ما أفاد بيان الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه تم صبيحة اليوم الإثنين تسجيل حادث سقوط خمسة عمال داخل أحواض تصفية المياه على مستوى محطة التصفية بني مراد بولاية البليدة. وخلف الحادث وفاة ثلاثة عمال واثنين تم نقلهما إلى العناية المركزة بمستشفى فرانس فانون لذات الولاية.

وذكر البيان أن الضحايا هم تحت مسؤولية شركة خاصة مكلفة باستغلال المحطة وفق العقد المبرم بين الديوان الوطني للتطهير وذات الشركة التي أنجزت هذه المحطة.

وكان قد أوضح في وقت سابق من نهار اليوم ممثل الحماية المدنية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، العقيد مرزاق باشي "أن مصالح الحماية المدنية تدخلت صباح اليوم من أجل إسعاف خمسة عمال كانوا يقومون بأشغال صيانة على مستوى قناة صرف المياه على عمق 6 أمتار والمشبعة بغازات سامة".

وبالرغم من محاولة أعوان الحماية المدنية إسعاف العمال المصابين عن طريق الإنعاش القلبي والرئوي إلا أن ثلاثة منهم توفوا بعد نقلهم للمستشفى الجامعي فرانس فانون، فيما يتواجد آخر في العناية المركزة والخامس تحت الرعاية الطبية.

وأشار ذات المتحدث إلى أنه لم يتبين لحد الآن إذا ما كان سبب وفاة العمال يعود لاستنشاقهم للغازات السامة أو غرقهم في مياه الصرف.