أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أن البرازيل ستستضيف كأس أمريكا الجنوبية بعد استبعاد الأرجنتين بسبب "كوفيد-19."

وجاء قرار الاتحاد بنقل البطولة إلى البرازيل بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأرجنتين، على أن تنطلق في 13 جوان، بحسب ما نقلت "رويترز".

وأعلن الاتحاد على صفحته الخاصة على تويتر بأنه تم تثبيت تواريخ بدء وانتهاء البطولة، وسيتم لاحقا نشر مواعيد وأماكن مباريات البطولة.

وكان من المقرر إقامة البطولة بمشاركة منتخبات أمريكا الجنوبية العشرة بتنظيم مشترك، لأول مرة في تاريخ المسابقة الممتد على مدار 105 سنوات، في الأرجنتين وكولومبيا من 13 جوان وحتى 10 جويلية.

لكن تقرر استبعاد كولومبيا في 20 ماي بعد فترة من الاحتجاجات المحلية المطالبة بإجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية في البلاد، والآن حدث الأمر ذاته للأرجنتين بسبب ما وصفه الكونميبول "بالظروف الحالية".