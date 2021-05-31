توفي اليوم الإثنين، شاب غرقا بشاطئ "باكارو" التابع إقليميا إلى بلدية تيشي في ولاية بجاية.

وحسب صفحة "بجاية كن المراقب" على الفايسبوك فإن الضحية البالغ من العمر 23 سنة ابتلعه البحر في حدود الساعة العاشرة صباحا عندما كان بصدد السباحة والاستجمام.

وأضاف ذات المصدر أن الغريق ينحدر من ولاية الجلفة، وقد تدخل متطوعون لأجل انتشال جثته من البحر، كما يعد ثاني غريق بشواطئ بجاية بعد ذلك المنحدر من ولاية بسكرة الأسبوع الماضي، قبل الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف لهذا العام.