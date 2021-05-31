كشفت صفحة " بجاية كن المراقب" اليوم الإثنين عن غلق نفق خراطة الذي يربط بين ولايتي بجاية وسطيف بداية من ليلة اليوم ولفترات متقطعة.

وأفادت الصفحة في إعلان إلى مستعملي هذا الطريق عبر صفحتها في الفايسبوك، أنه سيتم غلق أنفاق خراطة بالطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف لفترات متقطعة لغرض إجراء أشغال تنظيف وصيانة.

وأضاف ذات المصدر أن عملية الغلق ستتم ليلة اليوم الإثنين الموافق لـ 31 ماي 2021 بداية من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية فجر يوم غد الثلاثاء.

مؤكدا أن الغلق سيكون مؤقتا ومتقطعا أي فترة لإنجاز الأشغال وفترة أخرى يفتح فيه النفق أمام حركة المرور. ودعت الصفحة مستعملي هذا الطريق من سائقي المركبات إلى احترام آجال الغلق وعدم تجاوز طوابير المركبات.