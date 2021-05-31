حسم اليوم الإثنين، الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال أشغال اجتماع مكتبه الفيدرالي في أمر رحيل العضو محمد غوتي من منصبه.

وأفادت الصفحة الرسمية للفاف بأن غوتي فضّل الاستقالة ومواصلة مهامه على رأس الرابطة الولائية لأم البواقي.

وكان الرئيس عمارة شرف الدين قد أمهل في وقت سابق (المهلة انتهت اليوم) أعضاء مكتبه الفيدرالي بخصوص الجمع بين الوظائف الانتخابية من خلال الاختيار بين تقديم الاستقالة من رئاسة الرابطات الجهوية والولائية أو مراسلة وزارة الشباب والرياضة لتطبيق أحكام المادة 7 من المرسوم وهي الشطب النهائي من الوظيفة الانتخابية التي تهدد كل عضو لم يحترم التعهد الذي أمضاه من قبل.