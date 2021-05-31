كشفت الحماية المدينة في بيان لها اليوم الإثنين عن وضع جهاز وقائي وأمني تحسبا للامتحانات المدرسية لسنة 2020-2021 (امتحانات نهاية الطور الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا).

وأوضح البيان أنه في إطار هذا الجهاز الوقائي والأمني قامت المصالح التقنية للمديرية العامة للحماية المدنية بإجراء عدة زيارات أمنية وقائية لكل المؤسسات التعليمية المعنية باحتضان امتحانات نهاية السنة.

ويتمثل الهدف من هذه الزيارات في الوقوف على مدى تطبيق مقاييس مطابقة سلامة وكذا مدى احترام التدابير الوقائية الخاصة بجائحة كورونا وهذا لغاية الوقوف على سلامة الممتحنين والمؤطرين.

كما قامت وحدات الحماية المدنية في إطار العمل الوقائي بعدة عمليات تعقيم عبر 19206 مركز للامتحانات مخصص لاستقبال التلاميذ الممتحنين منها (13341 خاص بالطور الدراسي الابتدائي (امتحان نهاية الطور الابتدائي)، 2513 خاص بالطور الدراسي المتوسط (شهادة التعليم المتوسط) و3352 خاص بالطور الدراسي الثانوي (شهادة البكالوريا)، بالإضافة إلى 217 مركز مخصص لعملية التصحيح.

وإضافة إلى هذه الزيارات الوقائية، سيتم وضع جهاز أمني عملياتي متكون من حوالي 40000 عون تدخل بمختلف الرتب بالإضافة 2390 سيارة إسعاف وكذا 1650 شاحنة إطفاء، يتم تخصيصها من أجل تغطية عملية ناجعة والسهر على سلامة وأمن الممتحنين وكذا المؤطرين.