تتواصل اليوم الإثنين، عملية البحث عن الغريق المفقود بالبحر لليوم السادس على التوالي من قبل غطاسي وأعوان الحماية المدنية تحت قيادة قائد الوحدة الرئيسية المجاهد المتوفي سعودي لولاية سكيكدة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، أن مع التحاق الطائرة العمودية للمساهمة في البحث والاستكشاف والإنقاذ التابعة لحراس السواحل، تتواصل عملية البحث عن الغريق المفقود بالبحر لليوم السادس على التوال، بتسخير زورقين نصف صلبة وسبعة غطاسين للوحدة البحرية للحماية المدنية لولاية سكيكدة وسائقي زورق وغطاسين اثنين من جمعية "صيادو الخير" وحراسين موسمين و14 عون تدخل من الوحدة الرئيسية. للإشارة فإن الضحية الغريق المفقود يبلغ من العمر 26 سنة وينحدر من ولاية ميلة.