أبدت اليوم الإثنين، إدارة شبيبة الساورة استغرابها مما يحدث من تنديد بخصوص حادثة تعرض لاعب نجم مـﭭرة أبو بكر سومانا لعبارات عنصرية خلال مواجهة الفريقين، خاصة وأن تركيبة إداريي، تقنيي، لاعبي وعمال وحتى المشجعين للفريق على مستوى الجنوب الجزائري هم من ذوي البشرة السوداء وقلوبهم بيضاء، حسبما جاء عبر الصفحة الرسمية للنادي على الفايسبوك. المصدر ذاته أوضح أن: " ردة فعل المدرب عزيز عباس لم تكن في المستوى بعد تسجيل نسور الجنوب لهدف الفوز في الوقت القاتل، حيث تلفظ بعبارات الشتم ودخل في شجار عنيف مع لاعبي " الشبيبة" أثناء وبعد اللقاء.

كما أنه أراد تبرير الخسارة عندما ذهب ناحية اللاعب سومانا ليحرضه على المسير وبعض الإعلاميين في المنصة الشرفية..." وختم البيان بأن ادارة شبيبة الساورة تندد مجددا، وتتأسف لبيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم الجزائرية متجاهلة ما يحدث لكل الاختصاصات والرياضات في نادي الساورة.