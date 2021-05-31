سيعاد تشغيل خط السكة الحديدية لنقل المسافرين الرابط بين مستغانم والمحمدية (ولاية معسكر) الأسبوع المقبل، حسبما علم اليوم الإثنين من مدير النقل لولاية مستغانم مصطفى قادة بلفار.

وأوضح قادة بلفار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن إعادة تشغيل هذا الخط المتوقف منذ أكتوبر 2019 تأتي بعد أشغال صيانة السكة الحديدية وتأهيلها وتقويتها والتي انتهت الشهر الماضي.

وقد انطلقت أمس الأحد، وفقا لذات المسؤول، العمليات التجريبية الميكانيكية الأولى للقطار على طول هذا الخط الذي تبلغ مسافته 44 كلم.

وذكر بأن استئناف الرحلات على هذا الخط سيتم الأسبوع المقبل بوتيرة ثلاث رحلات يومية بالتزامن مع موسم الاصطياف الذي يعرف توافدا كبيرا للمصطافين على ولاية مستغانم.

وبالتوازي مع ذلك وفي إطار برنامج النقل الخاص بموسم الاصطياف قررت الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية وضع حيز الخدمة خط ثان يربط بين المحمدية (ولاية معسكر) ومرسى الحجاج (ولاية وهران) مرورا بمحطة عين النويصي (ولاية مستغانم) بمعدل رحلتين في اليوم، يضيف نفس المصدر.