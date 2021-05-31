بعد أن تعاقدت شركة "سونلغاز" مع شركة المنشآت الطاقوية لإنجاز محول كهربائي متنقل، وقامتا بعرض عمل يضم 15 منصبا، لدى مديرية التشغيل ببلدية عين معبد بالجلفة، وتلاها بدء إجراءات استدعاء 75 مترشحا لمسابقة انتقائية منذ 8 أشهر، صُدم المترشحون بإلغاء العرض.

وهو ما دفعهم للخروج في احتجاجات وقاموا اليوم بإغلاق الطريق المؤدي إلى مؤسسة سونلغاز، تنديدا بمجاراتهم لفترة طويلة وتضييع عليهم فرصة العمل في عدة شركات أخرى، كون النظام الآلي المعمول به، لا يسمح بترشيح الأشخاص مرتين في نفس الوقت، بحسب ما ذكر اليوم لـ "الخبر" ممثل عن الشباب، وبناء على ما ورد في شكواهم.

وقال الشاب في اتصال عبر تقنية "ماسنجر" إننا متواجدون في العراء منذ ثلاثة أيام احتجاجا على هذه التلاعبات والسلوكيات الغامضة، مشيرا إلى أن مؤسسة "سونلغاز "هي من قامت بإلغاء عملية التوظيف لأسباب غير واضحة، وعلى هذا الأساس تم إلغاء العقد المبرم مع شركة المنشآت الطاقوية، وبالتبعية توقفت إجراءات المسابقة، لكن ذلك بعد 8 أشهر من الانتظار وتضييع علينا العديد من عروض العمل كأعوان حماية ووقاية، بحكم أن النظام الآلي المعمول به في مديرية التشغيل لا يسمح بترشيح شخص واحد في عدة عروض عمل.

وطالب الشباب المحتج، بحسب اللافتات المرفوعة بالمكان، بإعادة فتح مناصب العمل والإبقاء على نفس قائمة المترشحين السابقين، وتطهير القائمة من المترشحين خارج تراب البلدية وكذلك الإسراع في عملة التوظيف.

وعبر الشباب عن سخطهم من الإجراءات البيروقراطية التي دامت 8 أشهر دون الأخذ بعين الاعتبار شعورهم ومستقبلهم من قبل المسؤولين على هذا القرار، مشيرين إلى أنه كان من الأجدر بأصحاب المشروع إعلامهم بإلغاء المشروع في بادئ الأمر وليس تركهم يعيشون على أمل زائف طيلة هذه المدة.