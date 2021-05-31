توفي صبيحة اليوم الإثنين، ثلاثة عمال، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، جراء استنشاقهم لغاز سام، على مستوى مؤسسة ديوان التطهير والصرف الصحي، بحي فتال في البليدة.

وأفادت المعلومات التي توفرت لدى "الخبر"، أن الضحايا كانوا بصدد أعمال صيانة لحوض تصفية مياه التطهير، وعلى ما يبدو أن أحد المجاري العميقة، كانت بها كمية من الغاز السام والمعروف بغاز "الميثان" الخانق، وهو ما جعل الضحايا يفقدون وعيهم ويصابون بحالات اختناق قاتلة، استدعى الأمر تدخل فرق مختصة لانتشالهم من المجرى، لكن ثلاثة منهم توفوا، فيما تم إنقاذ اثنين، وتم تحويل الضحايا إلى المركز الاستشفائي الجامعي فرانتز فانون.

واستنفر الحادث المأساوي، المسؤولين والجهاز التنفيذي، فيما اصيب بقية زملاء الضحايا بصدمة شديدة.