يعتزم الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، تخفيف القيود المفروضة على المواليد للسماح لجميع الأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال بدلا من طفلين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية اليوم الإثنين.

ويأتي هذا الإعلان بعد بيانات التعداد التي أظهرت تقلص عدد السكان في سن العمل في الصين خلال العقد الماضي، بينما ارتفع عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، مما زاد من الضغط على الاقتصاد والمجتمع.

ويفرض الحزب الحاكم قيودا على المواليد منذ عام 1980 لكبح النمو السكاني، لكنه يخشى أن ينخفض عدد المواطنين في سن العمل بسرعة كبيرة.

وذكرت "شينخوا"، أن اجتماع المكتب السياسي للحزب الحاكم اليوم قرر أن الصين "ستُدخل سياسات وتدابير رئيسية للتعامل بفعالية مع شيخوخة السكان.

وقال التقرير إن قادة الحزب أشاروا إلى أن تحسين سياسة الخصوبة وتنفيذ سياسة إنجاب 3 أطفال وتدابير الدعم ستساعد على "تحسين التركيبة السكانية في الصين."

وخُففت القيود التي تفرض على معظم الأزواج إنجاب طفل واحد عام 2015 للسماح للجميع بإنجاب طفلين.

لكن بعد ارتفاع ضئيل في العام التالي، انخفض عدد المواليد.