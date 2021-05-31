شهد إقليم بلدية بوخنيفيس جنوب غربي عاصمة الولاية سيدي بلعباس فجر اليوم الإثنين حادثة دهس قطار لنقل البضائع كان متجها من سيدي بلعباس صوب بشار لشاب في العقد الرابع من العمر، ما تسبب لهذا الأخير في إصابات بليغة على مستوى الرأس والرجل اليسرى.

الأمر الذي حتم تحويله على جناح السرعة إلى استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" لسيدي بلعباس من قبل أعوان الوحدة القطاعية للحماية المدنية ببوخنيفيس وهو على قيد الحياة بعدما قدمت إليه الإسعافات الأولية بمكان الحادث.