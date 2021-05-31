نددت اليوم الإثنين، إدارة شباب بلوزداد بالعبارات العنصرية التي طالت لاعبها خلال لقاء شبيبة الساورة ونجم مـﭭرة.

وحسب الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد على الفايسبوك فإن الأمر يتعلق باللاعب النيجيري بوبكر سومانا.

المصدر ذاته أكد أن إدارة" الشباب" ترفض بشدة هذا الانزلاق الغريب عن المجتمع الجزائري كما تعلن تضامنها الكامل مع " سوما نا" وكل اللاعبين الأجانب المتواجدين في الجزائر دون استثناء.

للتذكير فإن " بوبكر سومانا" يلعب على شكل إعارة من فريق شباب بلوزداد لنجم مـﭭرة.