كشف البروفيسور رياض مهياوي عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا، اليوم الإثنين، أن الحالة الوبائية مستقرة نسبيا بين 200 و300 إصابة يوميا، دون احتساب الحالات التي تعالج خارج المستشفيات.

وقال مهياوي في تصريح لإذاعة سطيف أنه تم تسجيل 636 إصابة بالسلالة الجديدة، وهذا الأمر مخيف فالأعداد تتزايد بشكل متسارع، لذلك تم فرض أقصى درجات المراقبة للأشخاص القادمين من الخارج خاصة من آسيا في المطارات تخوفا من حملهم لهذه السلالات.

مضيفا أن الفيروس لا زال خطرا، الهند أعلنت منذ أربعة أشهر أنها قضت على الوباء، وحاليا تسجل 4000 وفاة يوميا وعدد الوفيات فاق 250 ألف، لذلك لا يجب أبدا ان نستهين.

وأفاد الدكتور مهياوي أنه تم تحضير بروتوكول صحي خاص بالامتحانات الرسمية مع وزارة التربية، وتمت مراجعة جميع نقائص العام الماضي، ونحن جاهزون لإجراء الامتحانات في ظروف جيدة صحية آمنة.

وقال نتفهم ونقدر ونشعر بوضعية الجالية الجزائرية، نطلب منهم مزيدا من الصبر والتعاون وهذا البروتوكول ضروري حماية لهم ولذويهم، ونحن مجبرون على تطبيقه للوقاية. ممكن جدا أن نراجع الإجراءات التي وضعناها بعد الفتح الجوي، إذا لاحظنا أن الأمور تسير بشكل جيد قد تكون فيه عملية تكييف للبروتوكول الصحي خدمة لجاليتنا في الخارج.

وشدد عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد فيروس كورونا، على أن الجميع دون استثناء مطالب بتطبيق البروتوكول بما فيهم من تلقى اللقاح بجرعتيه الاثنتين.

كما أن هناك لجان مختصة من وزارات الداخلية، الصحة، النقل والسياحة تلتقي يوميا لإنجاح العملية ونحن جاهزون في الفاتح من جوان.

وأوضح في هذا السياق أن عملية التلقيح في الجزائر متواصلة وتم منذ جانفي الماضي استقبال مليون و أربعمائة حقنة، والعدد سيتضاعف مرتين في جوان، كما أنه منذ انطلاق التلقيح لم نسجل أية وفاة أو مضاعفات خطرة على الاشخاص الذين تم تلقيحهم والحمد لله وبالتالي لا داعي للخوف من مرض الفطر الأسود لم نسجل أية حالة هو بعيد عنا، ظهر في الهند وأصاب 12 ألف شخص قتل 50 بالمائة من المصابين ويأتي للمصابين بالكوفيد ومن لديهم مناعة ضعيفة ويعانون من مرض السكري.