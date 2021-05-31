تتواصل الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل في أسبوعها الثاني بتنظيم منشطيها لتجمعات شعبية ولقاءات جوارية عبر مختلف ولايات الوطن، وفيما يلي برنامج اليوم الثاني عشر لنشاط هذا الموعد الانتخابي.

-بشار: تجمع شعبي لرئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بقاعة الحفلات "مبو" على الساعة الواحدة زوالا. -بشار: تجمع شعبي للأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، بالمركز الثقافي لبلدية بني ونيف على الساعة الواحدة زوالا.

-بني عباس: تجمع شعبي لرئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بقاعة الاجتماعات "سينما البلدي" على الساعة الخامسة والنصف مساء.

-تمنراست: تجمع شعبي لرئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، بالمسرح البلدي على الساعة الخامسة مساء.

-تلمسان: تجمع شعبي للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، بدار الثقافة عبد القادر علولة على الساعة العاشرة صباحا.

-وهران: تجمع شعبي للأمين العام لجبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، بقاعة السينما "المغرب" على الساعة الثانية زوالا.

-معسكر: تجمع شعبي للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، بقاعة الأمير عبد القادر بوحنيفية على الساعة الثانية زوالا.

-قسنطينة: تجمع شعبي لرئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، بدار الثقافة مالك حداد على الساعة العاشرة صباحا.

-قسنطينة: تجمع شعبي لرئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) ، فاطمة الزهراء زرواطي، بالمسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني، على الساعة الثانية زوالا.

-قسنطينة: تجمع شعبي لرئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، بالمركز الثقافي ابن باديس على الساعة الرابعة مساء.

-أم البواقي: تجمع شعبي لرئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، بمركز الترفيه العلمي على الساعة الثانية زوالا.

-تبسة: تجمع شعبي لرئيس حزب الوسيط السياسي، أحمد لعروسي رويبات، بدار الثقافة محمد الشبوكي على الساعة الحادية عشرة صباحا.

-تبسة: تجمع للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبوالفضل بعجي، بدار الثقافة الونزة على الساعة الرابعة مساء.

-سوق أهراس: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، بقاعة المحاضرات ميلود طاهري بعاصمة الولاية على الساعة العاشرة صباحا. -سوق أهراس: تجمع شعبي لرئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، ببلدية سدراتة على الساعة الثالثة زوالا.

-ڤالمة: تجمع شعبي لرئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، بدار الشباب محمدي يوسف (الفترة الصباحية(.

-سطيف: تجمع شعبي لرئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، بدار الثقافة هواري بومدين على الساعة الرابعة مساء.

-سطيف: تجمع شعبي لرئيسة حزب "تاج"، فاطمة الزهراء زرواطي، بالمجمع الثقافي جيلالي مبارك ببلدية العلمة على الساعة العاشرة صباحا.

-البليدة : تجمع شعبي لرئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، بدار الشباب بونعامة جيلالي على الساعة الثالثة زوالا.

-تيبازة: لقاءان جواريان لرئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، بميناء بوهارون على الساعة التاسعة والنصف صباحا وبوسط مدينة فوكة على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.

-عين الدفلى : تجمع شعبي للأمين العام لحزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، بدار الثقافة الأمير عبد القادر على الساعة العاشرة صباحا.

-عين الدفلى : تجمع شعبي لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، بالقاعة متعددة الرياضات بخميس مليانة على الساعة الثانية والنصف زوالا.