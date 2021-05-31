برنامج اليوم الثاني عشر للحملة الانتخابية
تتواصل الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل في أسبوعها الثاني بتنظيم منشطيها لتجمعات شعبية ولقاءات جوارية عبر مختلف ولايات الوطن، وفيما يلي برنامج اليوم الثاني عشر لنشاط هذا الموعد الانتخابي.
-بشار: تجمع شعبي لرئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بقاعة الحفلات "مبو" على الساعة الواحدة زوالا. -بشار: تجمع شعبي للأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، بالمركز الثقافي لبلدية بني ونيف على الساعة الواحدة زوالا.
-بني عباس: تجمع شعبي لرئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بقاعة الاجتماعات "سينما البلدي" على الساعة الخامسة والنصف مساء.
-تمنراست: تجمع شعبي لرئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، بالمسرح البلدي على الساعة الخامسة مساء.
-تلمسان: تجمع شعبي للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، بدار الثقافة عبد القادر علولة على الساعة العاشرة صباحا.
-وهران: تجمع شعبي للأمين العام لجبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي، بقاعة السينما "المغرب" على الساعة الثانية زوالا.
-معسكر: تجمع شعبي للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، بقاعة الأمير عبد القادر بوحنيفية على الساعة الثانية زوالا.
-قسنطينة: تجمع شعبي لرئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، بدار الثقافة مالك حداد على الساعة العاشرة صباحا.
-قسنطينة: تجمع شعبي لرئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) ، فاطمة الزهراء زرواطي، بالمسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني، على الساعة الثانية زوالا.
-قسنطينة: تجمع شعبي لرئيس حزب الحرية والعدالة بالنيابة، جمال بن زيادي، بالمركز الثقافي ابن باديس على الساعة الرابعة مساء.
-أم البواقي: تجمع شعبي لرئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، بمركز الترفيه العلمي على الساعة الثانية زوالا.
-تبسة: تجمع شعبي لرئيس حزب الوسيط السياسي، أحمد لعروسي رويبات، بدار الثقافة محمد الشبوكي على الساعة الحادية عشرة صباحا.
-تبسة: تجمع للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبوالفضل بعجي، بدار الثقافة الونزة على الساعة الرابعة مساء.
-سوق أهراس: تجمع شعبي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، بقاعة المحاضرات ميلود طاهري بعاصمة الولاية على الساعة العاشرة صباحا. -سوق أهراس: تجمع شعبي لرئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، ببلدية سدراتة على الساعة الثالثة زوالا.
-ڤالمة: تجمع شعبي لرئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، بدار الشباب محمدي يوسف (الفترة الصباحية(.
-سطيف: تجمع شعبي لرئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، بدار الثقافة هواري بومدين على الساعة الرابعة مساء.
-سطيف: تجمع شعبي لرئيسة حزب "تاج"، فاطمة الزهراء زرواطي، بالمجمع الثقافي جيلالي مبارك ببلدية العلمة على الساعة العاشرة صباحا.
-البليدة : تجمع شعبي لرئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، بدار الشباب بونعامة جيلالي على الساعة الثالثة زوالا.
-تيبازة: لقاءان جواريان لرئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، بميناء بوهارون على الساعة التاسعة والنصف صباحا وبوسط مدينة فوكة على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.
-عين الدفلى : تجمع شعبي للأمين العام لحزب التجديد الجزائري، كمال بن سالم، بدار الثقافة الأمير عبد القادر على الساعة العاشرة صباحا.
-عين الدفلى : تجمع شعبي لرئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، بالقاعة متعددة الرياضات بخميس مليانة على الساعة الثانية والنصف زوالا.