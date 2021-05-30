عزز وفاق سطيف صدارته لترتيب الرابطة الوطنية المحترفة الأولى، بفوزه على ضيفه نصر حسين حداي بنتيجة 3 أهداف مقابل 2، ضمن مباريات الجولة 24 من الرباطة المحترفة الاولى

فيما حافظ ملاحقه المباشر شبيبة الساورة على نفس فارق الأربع نقاط، بعد حصد النقاط الكاملة لمباراته مع ضيفه نجم مقرة بهدف وحيد، أما نقاط داربي الغرب بين مولودية وهران (المركز الثالث) وإتحاد بلعباس (المركز 18) فقد انتهت بالتعادل الايجابي هدف في كل شبكة.

وتفوق شباب أهلي برج بوعريريج متذيل الترتيب على ضيفه أتليتيك بارادو بنتيجة 3 مقابل 2، فيما حسم رفقاء امير سعيود على ملعبهم 20 اوت 1955 ببلوزداد في العاصمة نقاط مواجهتهم لأولمبي المدية.

وفرض شباب قسنطينة التعادل على اتحاد العاصمة على ملعب هذا الاخير، بينما عمَق أولمبي الشلف من جراح شبيبة سكيكدة بهدف لصفر وهي الخسارة التي أبقت الشبيبة في المنطقة الحمراء.

وإليكم باقي نتائج الجولة الـ24 من بطولة المحترف الاول :

اتحاد بسكرة 2 وداد تلمسان 0

أمل عين مليلة 1 شبيبة القبائل 1

مولودية الجزائر 2 سريع غليزان 2