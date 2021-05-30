انطلقت اليوم بمدينة البرواقية، عملية جمع التبرعات لفائدة الشاب الوزري عبد الرحمن لتمكينه من السفر للعلاج بتركيا، من طرف بعض الجمعيات والأصدقاء الذين عايشوا حالة الوزري وعبروا عن هبتهم التضامنية لنجدة صديقهم.

عبد الرحمان شاب في ريعان شبابه 26 من العمر، يعاني في صمت منذ أكثر من سنة جراء اصطدام سيارته بشاحنة تسببت له في كسور معقدة على مستوى القفص الصدري ارتجاج في الدماغ وشلل نصفي الأيسر وتفتت عظام الكتف ...

وبعد المساعي المكثفة التي قامت بها العائلة من أجل علاج ابنهم توصلوا إلى ن عبد الرحمن يحتاج عملية إلى جراحية تقدر بحوالي 950 مليون سنتيم خارج الوطن على مستوى لوحة كتف الظهر و مفصل الكتف تحديدا لاسترجاع بعض من حركة ذراعه اليمنى والتخلص من الألم.

وبعد طرق عبد الرحمن لكل الأبواب يناشد المحسنين والخيرين والسلطات وعلى رأسها رئيس الجمهورية ووزير الصحة ووزيرة التضامن التكفل بحالته وأرسالته للعلاج بالخارج نظرا لكسوره المعقدة، للتذكير عبد الرحمن كان يشتغل ممرض وكما أطلق عليه الشعب هو جندي من جنود الجيش الأبيض والذي كان فالصفوف الأولى ضد وباء كورونا كما انه طالب جراحة أسنان مقبل على التخرج.