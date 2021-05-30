تحصل الدكتور سمير بدروني استاذ محاضر بجامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا بالجزائر، على لقب الفائز ب"مقعد أودان" لسنة 2021 من المعهد الفرنسي لعلوم الرياضيات و تفاعلاتها.

وأفاد بيان لجامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا، اليوم، ان تكريم الدكتور بدروني سمير من كلية الرياضيات، تم الاعلان عنه على الموقع الالكتروني للمركز الفرنسي للبحث العلمي.

وذكرت جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا، بان المركز الفرنسي للبحث العلمي قد أسس "مقعد للرياضيات" تخليدا لذكرى موريس اودان، أستاذ رياضيات فرنسي بكلية الجزائر، اغتاله الجيش الفرنسي خلال الثورة التحريرية، مؤكدة أن الامر يتعلق بمقعد يسمح باستقبال عالم او عالمة رياضيات في فرنسا، ينتمي لمخبر او جامعة جزائرية.

وخلص بيان الجامعة ان "الدكتور سمير بدروني سيتقبل بمعهد البحث في الرياضيات "رين2" من اجل انجاز عمل بالتعاون مع دومينيك سارفو و فرانك لوراي"