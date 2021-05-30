تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف، من توقيف 15 شخصا أغلبهم من ذوي السوابق العدلية ومحترفي الاعتداء على المواطنين وسلب ممتلكاتهم وحتى الإخلال بالنظام العام، مع حجز عدد هام من الأسلحة البيضاء المحظورة (خناجر، سيوف، عصي وأدوات حادة)، حسب ما فاد بيان لذات المصالح بالولاية

والعملية أطرها عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف، وجاءت عقب رصد شجار عنيف بواسطة وسائل المراقبة عن طريق الفيديو، وقع بين مجموعتين من الشباب ليتم التنقل على الفور إلى حي الهضاب، والسيطرة على الوضع، مع توقيف مجموعة من المتورطين في عين المكان، ورغم تملص آخرين إلا أن إحترافية أفراد الشرطة وحرصهم على توقيف الجميع وإحالتهم على العدالة، سمح بعد إطلاق وأبحاث موسعة من توقيفهم ليصل العدد الإجمالي لـ 14 موقوفا خمسة منهم مسبوقين قضائيا في عدة جرائم.

وشهدت العملية حجز أسلحة بيضاء كانت بحوزة المشتبه بهم، شملت عصي خشبية، خناجر، أدوات حادة، سيف من الحجم الكبير من نوع (ساموراي)، كانت على الأرجح تستعمل في تنفيذ الاعتداءات على المواطنين، ليتم تحويل جميع المشتبه بهم إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق معمق في ملابسات القضية، وفق بيان مصالح الأمن.

وأعدت الضبطية القضائية بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، ملفا جزائيا ضد المتورطين الأربعة عشر عن قضية إنشاء عصابة أحياء من شأنها زرع الرعب وسط السكان، حيازة أسلحة بيضاء دون مقتضى شرعي والإخلال بالنظام العام، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة التي أمرت بوضع 09 منهم رهن الحبس، 04 تحت الرقابة القضائية فيما أمر قاضي الأحداث إخلاء سبيل قاصرين إثنين.