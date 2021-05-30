أهم تصريحات منشطي الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل في يومها الحادي عشر :

- رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام من قسنطينة: "لابد من إصلاح القطاع الاقتصادي بالجزائر في مختلف مجالاته, سواء الضريبي أو النقدي أو الجمركي أو المالي" ويجب "تشجيع الصناعات التحويلية والبتروكيماوية التي عرفت ركودا منذ وفاة الرئيس الأسبق هواري بومدين, علاوة على تغيير الذهنيات والممارسات السابقة".

- رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية, موسى تواتي من مستغانم: "سيادة الشعب ستضمن الاستقرار وتساهم في تثمين الانسجام الذي تحقق بفضل ثورة 1 نوفمبر المجيدة(...) و الدولة الجزائرية هي دولة اجتماعية وستبقى كذلك"

- الأمين العام لجبهة الحكم الراشد، عيسى بلهادي من عين تموشنت : "حان وقت الاجتهاد لبلوغ معالم الجزائر الجديدة بمؤسسات تتساوى فيها الحقوق والواجبات وتكون فيها السيادة المطلقة للشعب من خلال ممارسته لحقه في اختيار ممثليه عن طريق الاحتكام للصندوق الانتخابي".

- الأمين العام لحزب جبهة النضال الوطني, عبد الله حداد من أم البواقي: "حذار من بقايا العصابة الذين يريدون أن تستمر مصالحهم بدعوتهم للعزوف السياسي و الدعوة لعزوف المواطنين عن التصويت".

- رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري من باتنة: " إننا حزب يؤمن بالمؤسسات وسنتعامل مع الدولة ومع مؤسسة الرئاسة بما يحقق مصلحة البلد, لذا سنذهب بعد الانتخابات وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لعقد حوار وطني يجمع كل القوى الوطنية ونسعى لإقناع الذين لم يشاركوا في الانتخابات بالانخراط فيه".

- رئيس حزب التجديد الجزائري, كمال بن سالم من الأغواط: "المعلم قدوة يستوجب إعادة الاعتبار له بعدما فقد المكانة الاجتماعية التي كان يحظى بها في الماضي القريب لدى التلاميذ وأوليائهم ومؤسسات الدولة ووسط كل شرائح المجتمع".

- الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني من باتنة: "المراحل القادمة والنضالات السياسية تتطلب منا النضال من أجل التنمية الاقتصادية للوطن من خلال استغلال ولفائدة مواطنينا كافة ثرواتنا الاقتصادية بما فيها المناجم والسياحة و الفلاحة قصد استحداث مناصب الشغل والثروة".