أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لدى ترأسه اليوم الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، بتخفيض مصاريف الإيواء بنسبة عشرين بالمائة بالنسبة للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن، مع إعفاء الطلبة والمسنين من ذوي الدخل المحدود من دفعها نهائيا.

ويمثل التخفيض بنسبة 20 بالمائة ما قيمته 8200 دينارا جزائري، لتصبح تكاليف الإيواء مقدرة بـ 32800 دينارا جزائري عوض 41 ألف دينارا.

وستدفع مصاريف الحجر الصحي المحددة ب 32800 دج (باحتساب كل الرسوم) وفق ما يعادلها بالعملة الأجنبية، تغطي تكاليف النقل نحو مكان الحجر الصحي و الإيواء وإقامة كاملة وتحاليل كوفيد-19 التي تجرى في نهاية الحجر الصحي.

وبخصوص التسعيرات، أوضحت الخطوط الجوية الجزائرية أن البيانات التعريفية انطلاقا من الخارج ضبطت كما يلي: الانطلاق من تونس: 591 دينار تونسي ذهاب-إياب (باحتساب كل الرسوم)، إسطنبول: 686 دولار ذهاب-إياب (باحتساب كل الرسوم)، باريس: 518 أورو ذهاب-إياب (باحتساب كل الرسوم)، مرسيليا: 391 أورو ذهاب-إياب (باحتساب كل الرسوم) وبرشلونة: 317 أورو ذهاب-إياب (باحتساب كل الرسوم).

أما فيما يخص شروط الدخول إلى الجزائر، فان الشركة الوطنية قد أوضحت بانه فضلا عن تذكرة طائرة مؤكدة على الرحلة التي حجزت، فان الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة مطالبين بإحضار اختبار آر.تي /بي سي-ار كوفيد السلبي، لا يتعدى 36 ساعة قبل تاريخ الذهاب (باللغة العربية، الفرنسية أو الانجليزية) لاستحضاره عند التسجيل وتقديمه عند الوصول.

يذكر أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية كانت قد أعلنت في بيان لها أمس الأول السبت، عن برنامج رحلاتها وتكاليف الرحلات على اثر القرار المتعلق بالفتح الجزئي للحدود الجوية.