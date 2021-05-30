أدانت محكمة ميلة اليوم الناشط والوجه البارز في الحراك الشعبي بالولاية، نذير كلوز، بعام حبس نافذ دون إيداع، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، مع مصادرات محجوزات تتمثل في هاتف نقال ورخصة السياقة، حسبما أفادت مصادر متطابقة ومداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي

وواجه كلوز جنحتين تتعلقان برفض الخضوع للتحقيق، طبقا للمادة 76 من قانون تنظيم المرور، أما الجنحة الثانية فتتعلق بإهانة هيئة نظامية .

ويبقى أمام الناشط كلوز استئناف الحكم طبقا للقانون