قال عزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل خلال التجمع الذي نظمه اليوم أمام مناضلي حزبه بقاعه علي زعموم أنه آن الأوان للتخلي عن الذهنية الاشتراكية، وآن الأوان للمشاركة في التغيير الجذري في مفاصل الدولة، عن طريق المشاركة الانتخابات التشريعية والاستحقاق إن القادمة دون اللجوء الخروج إلى الشارع.

وعاد عبد العزيز بالحديث عن تاريخ الشعوب العالمية الباحثة عن الحرية و خص الشعب الجزائري خاصة خلال الأزمات وأحداث أكتوبر 1988 وقال إن الجزائر دائما ما تخرج منها منتصرة.

وتحدث عبد العزيز بالعيد إلى التغيرات التي حدثت على مستوى السلطة والحكومة خلال 20 سنه المنصرمة وقال أنها لم تكن في مستوى تطلعات الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأشار إلى انه لا بد من ن تتغير الدهنيات الاشتراكية ومواكبه النظم السياسية والاقتصادية الحديثة.