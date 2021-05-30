لفظ ظهر اليوم في حدود الساعة الواحدة شخص يبلغ من العمر 46 سنة أنفاسه الأخيرة بمستشفى بن يوسف بن خدة، بالبرواقية في المدية.

وهذا على اثر سقوطه في محجر مائي بمنطقة أولاد على بالبرواقية، وقد قام أعوان الحماية المدنية لوحدة البرواقية بتقديم الإسعافات الأولية بعد أن تم انتشاله من طرف شقيقه بنقل الضحية الذي كان فاقدا للوعي للمستشفى، للتذكير أن الحادثة تعد الثانية بعد غرق طفل امس في محجر مائي يبلغ من العمر 20 سنوات بمنطقة الخداشات ببلدية القلب الكبير شرق المدية .