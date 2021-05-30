سجلت مصالح حرس السواحل الاسبانية وصول 67 مهاجر غير شرعي " حراقة" على متن ستة زوارق، صبيحة اليوم، حطت الرحال بكل من سواحل مدينتي جزر البليار و اليكانت انطلاقا من الجزائر، حسب المناضلة من أجل حقوق المهاجرين هيلينا مولينا غارزون.

كشف المناضلة المعروفة بنشاطها من أجل الدفاع عن حقوق المهاجرين غير الشرعيين على حسابها في شبكة الفايسبوك عن وصول أربعة زوارق على متنها مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين مقسمين على مجموعات ( 14-15-15-8 أشخاص) حطوا الرحال بجزر " البليار"، كما سجلت نفس المصالح وصول زورقين اثنين لساحل مدينة اليكانت على متنهما 15 مهاجرا غير شرعيا، و هو مؤشر على تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية " الحراقة" في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع استفحال وباء كورونا و توقف عمليات ترحيل المهاجرين نحو بلدانهم بسبب الظرف الصحي و بالتالي إطلاق سراح الموقوفين لاستحالة وضعهم في السجون أو مراكز المهاجرين تفاديا لانتقال العدوى.

ولقد عرفت الظاهرة تنامي مخيف في السواحل الجزائرية بعد فترة انخفاض محسوس في الأشهر الأولى للحراك الشعبي في 22 فيفري 2019 و عودة الأمل لدى الشباب في مستقبل أفضل.

وأحصت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود و حرس السواحل " فرونتيكس" وصول حوالي 1000 مهاجر غير شرعي جزائري إلى إسبانيا ما بين الفترة الممتدة من جانفي لغاية فيفري الماضي.