استأنفت اليوم الأحد خدمة النقل عبر السكة الحديدية على الخط الرابط بين ولايتي قسنطينة وجيجل "ذهابا وإيابا".

وأوضح المدير الجهوي للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عبد الحميد عشوش، بأنه تم استئناف خدمة النقل عبر السكة الحديدية قسنطينة-جيجل على متن قطار الدفع الذاتي، مردفا بأن العملية تندرج في إطار استراتيجية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من أجل تحسين وتعزيز النقل بالسكك الحديدية بين الولايات.

وأضاف ذات المصدر أنه تم استئناف خدمة خط السكة الحديدية قسنطينة-جيجل المتوقف منذ ظهور جائحة كوفيد-19 اليوم الأحد وفقا لقرار الحكومة المتعلق بالاستئناف التدريجي والمراقب للنقل بين الولايات عبر القطار.

ويسمح هذا الاستئناف بضمان رحلة واحدة ذهابا وإيابا بين قسنطينة وولاية جيجل، حسبما فصل ذات المصدر، موضحا بأنه يمكن التعرف على أوقات الانطلاق والعودة عبر الموقع الإلكتروني للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وأيضا عبر صفحة المؤسسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الرحلة سيتوقف قطار الدفع الذاتي عند محطات بكيرة والحروش وصالح بوالشعور والميلية على وجه الخصوص, حسب ذات المصدر الذي سلط الضوء على أهمية هذا الخط في تحسين ظروف تنقل المواطنين لاسيما مع اقتراب موسم الاصطياف.

وأوضح المدير الجهوي للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بأنه تم إعطاء تعليمات صارمة من أجل وضع كافة التدابير الوقائية الموصى بها في إطار مكافحة تفشي كوفيد-19 والسهر على الاحترام الصارم لهذه التدابير.