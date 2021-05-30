كشف البروفيسور عبد الباسط كتفي رئيس مصلحة الأمراض الصدرية والتنفسية بمستشفى الرويبة، ورئيس الجمعية الوطنية لطب التدخين، أن السيجارة الواحدة تحتوي على 7000 مادة كيميائية منها 70 مسرطنة.

وقال كتفي، عشية اليوم العالمي لمكافحة التدخين الواحد والثلاثين ماي من كل عام، لإذاعة سطيف، مساء اليوم الأحد، أن نسبة المدخنين في الجزائر حسب آخر دراسة لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بلغت 16.5 بالمائة، ثلث منهم النساء بـ 0.4 بالمائة، والمدمنون على الشيشة 4 بالمائة من الجزائريين .

وأكد البروفيسور كتفي، أن الجزائر سجلت 300 ألف إصابة بأمراض الجهاز التنفسي، منهم 16 بالمائة مدخنون، فيما تم تسجيل 3000 حالة وفاة بسرطان الرئة، سنويا 80 بالمائة بسبب التدخين.

وأشار المتحدث إلى أن خطورة السرطانات المميتة لا تعطي أعراضا معينة، بعد اكتشافه علاجه متأخر، مؤكدا أن أقل من 20 بالمائة من العمليات الجراحة تنجح لكن يعيشون لأقل من 5 سنوات فقط.

وأكد ورئيس الجمعية الوطنية لطب التدخين، أن الشيشة أصبحت ظاهرة خطرة في المجتمع، وكل مدمن عليها بعد سنوات قليلة مهدد بسرطان المعدة، سرطان الجهاز البولي، أمراض القلب، الضعف الجنسي والشيخوخة، مضيفا أن السيجارة الالكترونية ليست بديلا، بل خطيرة وأضرارها تظهر بعد مدة ولا ننصح بها إطلاقا.

من جهة أخرى، أفاد البروفيسور عبد الباسط كتفي، أنه تم سجيل عدة حالات لأطفال أصيبوا بأمراض الربو والسرطانات الصدرية بسبب تدخين أوليائهم أمامهم.

وطالب رئيس مصلحة الأمراض الصدرية والتنفسية بمستشفى الرويبة، بالعاصمة، الحكومة بتطبيق إجراءات مستعجلة كرفع أسعار علب التدخين وفرض مزيد من الرقابة داخل الأماكن العمومية.