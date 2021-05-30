قال اللاعب الدولي كريم بن زيمة، اليوم، خلال ندوة صحفية، أنه سعيد بتواجده مع المنتخب الفرنسي، وفي رده على سؤال حول ما تغير منذ إبعاده عن المنتخب خلال السنوات الخمس الماضية، قائلا: " لا أستطيع الرد عليك بعد لأنني وصلت للتو. نشعر بمجموعة جيدة وهادئة ، نحن أبطال العالم والمستوى مرتفع للغاية ، وهذا ما أحبه. في البداية كنت أكثر مع راف (فاران) ، لأننا نعرف بعضنا البعض في ريال مدريد ، لكن كل شيء يسير على ما يرام مع الآخرين.

وصرح بن زيمة : " لا يهم من بحث عن الآخر أنا أم المدرب ديشان، الأهم هو أننا تحدثنا مع بعضنا البعض ، وتحدثنا عن كرة القدم لفترة طويلة ويمكنني أن أخبرك أنها سارت على ما يرام. أجرينا مناقشة جيدة بين الرجال. أهم شيء هو أنني في المجموعة ، هذا ما يهمني.

وفي رده على سؤال حول ما إن اعتذر عن كلامه القديم في مناقشته مع المدرب؟ قال بن زيمة : " على أي حال ، تحدثنا عن الكثير من الأشياء. أنا لست هنا لتكرار المناقشات الخاصة. الشيء الأكثر أهمية هو أنني أستطيع أن ألعب اليوم مع منتخب فرنسا.

وأضاف مهاجم ريال مدريد : " أريد أن أخبركم أن ما مضى قد انتهى ، وهناك دائمًا ندم ، ولا يمكننا العودة. يمكننا فقط تغيير الحاضر والمستقبل. هذا ما سأفعله كرجل ، لقد تغيرت بشكل خاص من حيث العمل ، ولكن أيضًا جسديًا ، لقد كبرت ولدي أطفال وعائلة ، ولكن كان هناك الكثير من العمل حقًا. لم أتوقف عن الإيمان بذلك وإلا لما كنت هنا اليوم. من الناحية الأخلاقية كان الأمر صعبًا ، إنه جزء من مسيرتي المهنية ، كان هناك الكثير من العقبات. جاهدت لأكون هناك والمكافأة تأتي الآن.

وسأله صحفي : " كيف تصف علاقتك مع ديدييه ديشان. كيف وجدت أنها تغيرت لأكثر من 5 سنوات؟

فابتسم بن زيمة ورد قائلا : "نحن نتعايش بشكل جيد حقًا. ديشان جعل فرنسا تفوز ، نحن أبطال العالم.

ولم يخف كريم بأنه شعر بخيبة أمل لعدم مشاركته في كأس العالم واليورو لأنه يحب المنافسة، قبل أن يضيف : " لقد استجوبت نفسي ، لقد عملت كثيرًا.

وشكر مهاجم الديكة المدرب ديشان على استدعائه للمنتخب، حيث صرح مبتسما : " شكرا لك ديدييه لأنك منحتني فرصة التواجد هنا، وأغتنم الفرصة لتقبيل والدتي وأتمنى لها عيد سعيد.

وأبعد مهاجم ريال مدريد عن منتخب فرنسا لأكثر من 5 سنوات، بسبب قضية ابتزاز زميله في المنتخب ماثيو فالبوينا، التي ما زال يجري التحقيق فيها حتى الآن، وهو ما حرمه من المشاركة في يورو 2016 وكاس العالم 2018.

وسيدخل منتخب الديكة البطولة الأوروبية بمباراة قوية ضد المنتخب الألماني في الـ15 من شهر جوان، ضمن المجموعة السادسة والتي تضم منتخب البرتغال والمجر.

ولأول مرة ستقام كأس الأمم الأوروبية في 11 مدينة بالقارة العجوز، عوض اكتفاء دولة أو دولتين بتنظيمها، وهو القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم احتفالا بمرور 60 عاما على تنظيم أول بطولة.

يذكر أن يورو 2020 قد تم تأجيله بسبب الأزمة الصحية التي ضربت العالم وبالخصوص أوروبا، حيث تم تأجيله من تاريخ 11 جوان 2020 إلى تاريخ 11 جوان 2021 على أن تلعب المباراة النهائية بتاريخ 11 جويلية 2021 بملعب وامبلي في انجلترا.