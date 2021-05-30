رفضت الجالية الجزائرية في المهجر، اليوم الأحد الإجراءات التي فرضتها السلطات على الجالية بخصوص دخولها إلى أرض الوطن، ووصفتها بالتعجيزية.

وتعجبت الجالية في بيان لها، يحمل رقم 07، بحوزة "الخبر" نسخة منه، من أي مسؤول جزائري يخرج لمخاطبة 08 ملايين جزائري في المهجر، رافضة بيان الجوية الجزائرية، واعتبرتها بمثابة عقوبة لدخول البلاد، مطالبة بإعادة النظر في الأسعار المفروضة لصبح في مناول جميع أفراد الجالية مادامت الرحلات تجارية.

كما رفضت الجالية، بقاء 05 وجهات فقط، داعية الخطوط الجوية الجزائرية، بنشر مخطط واضح وتفصيلي إلى غاية نهاية السنة، مع إدراج باقي البلدان التي لم تذكر في البيان الأخير.

كما دعا أفراد الجالية في البيان، السلطات التعجيل بفتح الحدود البرية والبحرية، لتخفيف الضغط على الرحلات الجوية.

فيما استغربت بالمعايير التي تم اعتمادها لتحديد سعر الحجر الصحي الإجباري المقدر 41 ألف لمدة 05 أيام، ولم يتم دراسة إمكانيات تسديد العائلات والطلبة، رغم الأزمة الاقتصادية التي أضرت بالجالية بسبب كورونا، مطالبة بإلغاء الحجر الصحي الاجباري لاسيما الذين تلقوا اللقاح، وفق البيان.

وناشدت الجالية الجزائرية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالتدخل للحد من هذه الممارسات والاستجابة لمطالبها.