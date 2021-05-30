قال رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة،اليوم الأحد في منتدى الجزائر بحضور مختلف وسائل الإعلام،أنه لايفرق بين أي منطقة في القطر الوطني ،بما فيها ولاية تيزي وزو .

وأكد على أن حركته استقبلت بالأحضان بذات الولاية .

وأكد بن قرينة أنه في حرب مع كل واحد ضد النسيج الوطني .

من جهة أخرى نفى بن قرينة تهجمه عن أي حزب سياسي ،الا من طعن في مؤسسات الدولة .

وفي رده على دعوات بعض الاحزاب للتفاوض مع العصابة في السجن لاسترجاع الأموال المنهوبة ،قال بن قرينة "أنه بدلا من الحكم على أفراد العصابة ب 100سنة ليتوفوا في السجن ،لما لا نسترجع 250مليار دولار بالمقابل يتم تخفيف الأحكام الصادرة ضدهم مع منعهم من السفر ، وذلك باستفتاء الشعب والبرلمان".