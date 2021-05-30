خلال مرحلة الحمل تتعرض المرأة للعديد من المشكلات الصحية المختلفة، إذ يؤثر وجود جنين داخل رحمها على جميع أعضاء جسدها، وتعتبر الأسنان من أكثر الأعضاء تضررًا وتأثرًا وقد يمتد الضرر إلى ما بعد الولادة.

وفقًا لموقع "Better health" تتعرض الأم للكثير من مشكلات الأسنان أثناء فترة الحمل، ومن ضمنها:

تسوس الأسنان، تساقط الأسنان، التهابات اللثة، تورم وانتفاخ اللثة، بثور الفم.

أما أسباب مشكلات الأسنان أثناء الحمل تتعدد أنواع المشكلات التي تواجه أسنان المرأة أثناء الحمل لعدد من الأسباب منها:

- التغيرات الهرمونية التي تطرأ على جسد المرأة أثناء الحمل، وزيادة الهرمونات تتسبب في خلل عام بالجسم وتؤثر على صحة الفك.

- يتعرض جسم الحامل لنقص كبير في الكالسيوم بمجرد الحمل، نظرًا لأن الجنين يمتص الكثير من العناصر والمغذيات الهامة.

- سوء التغذية خاصة في بداية فترة الحمل يُعرض المرأة لفقد عناصر غذائية مهمة مما يؤثر على صحة الأسنان.

- عدم اعتناء المرأة بالأسنان قبل الحمل يزيد من حدة المشكلات خلال فترة الحمل.

- المناعة الضعيفة التي تعاني منها المرأة خلال فترة الحمل، تجعل البكتيريا تتكاثر وتتنامي في الفك وتتسبب في التهابات حادة باللثة.

- عدم الاهتمام بغسيل الأسنان يوميًا خاصة قبل النوم، وبعد تناول الوجبات.

- السيدات صاحبات الأسنان الحساسة أكثر عرضة لمشكلات الأسنان أثناء فترة الحمل.

ومن مشكلات الأسنان خلال فترة الحمل:

تكمن المشكلة الأساسية في علاج الأسنان خلال فترة الحمل، أنه لا يمكن للمرأة تناول بعض الأدوية التي تؤثر سلبًا على الجنين، كما أن الخضوع لجلسات التنظيف وحشو الأسنان قد تشكل نسبة من الخطورة أيضًا ولا تتم إلا للضرورة، لذلك يجب القيام ببعض الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الفك والأسنان خلال فترة الحمل، ومن أبرزها ما يلي:

- غسل الأسنان جيدًا كمتوسط ثلاث مرات يوميًا.

- الاهتمام باستعمال خيط الأسنان بعد تناول الوجبات.

- لصاحبات الأسنان الحساسة مراعاة استخدام نوع فرشاة ومعجون مناسب للأسنان الحساسة.

- استخدام غسول الفم الطبيعي المكون من الماء والملح يوميًا للحفاظ على صحة الفم.

- الاهتمام بشرب كميات وفيرة من المياه.

- تناول الخضراوت والفواكه الطازجة، للحصول على المعادن والفيتامينات الهامة.

- الاهتمام بتناول الكالسيوم التعويضي بعد استشارة طبيب مختص.