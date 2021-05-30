تحدث الدولي الجزائري ، فريد بولاية لاعب ماتز الفرنسي عن وجهته القادمة بعدما تأكد رحيله عن النادي مع نهاية عقده في هذه الصائفة. وقال بولاية المتواجد حاليا مع المنتخب الوطني في سيدي موسى تحضيرا للوديات الثلاث :" حان وقت الرحيل لأرى مستوى أعلى ، لا أريد أن أغادر دون أن أجد الفريق الذي أبحث عنه".

مضيفا لصحيفة " ليكيب": سيكون من الجيد الذهاب إلى فريق يلعب في أوروبا. لكن هذا سيعتمد قبل كل شيء على المشروع، صحيح لقد كان لي حديث مع من ليل ولانس، وليل سيشارك الموسم القادم في دوري الأبطال أريد أن أشعر بمشروع النادي حيث أتطور".

ولم يستبعد صاحب 8 أهداف و 6 تمريرات حاسمة في 33 مباراة بالدوري الفرنسي هذا الموسم مع نادي ماتز خوض تجربة خارج فرنسا مؤكدا :" لماذا لا نجرّب شيئًا آخر، أسلوبي في اللعب يتوافق مع إسبانيا ، تحدثت عن إنجلترا مع رياض محرز وأخبرني أنه يمكن للاعبين مثلنا فرض أنفسهم في الدوري الإنجليزي".