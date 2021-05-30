أعلن صباح اليوم الأحد وبصفة رسمية نادي أولمبيك ليون الفرنسي الذي يضم في صفوفه الثنائي الدولي الجزائري إسلام سليماني وجمال بلعمري، تعاقده مع المدرب الهولندي بيتر بوش ليكون على رأس الفريق تحسبا للموسم القادم.

وعقد المدرب السابق لأياكس و بابرين ليفركوزن ندوة صحفية رفقة كل من المدير الرياضي جونينيو ورئيس النادي جون ميشال أولاس، حيث تحدث فيها عن مشروعه الرياضي.

وخلف " بوش" رودي غارسيا الذي فشل في التتويج بلقب الدوري الفرنسي والتأهل إلى دوري الأبطال باحتلاله المركز الرابع.